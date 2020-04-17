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Брифинг Минздрава о текущей ситуации с COVID-19 в Республике Беларусь
17.04.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционный пятничный брифинг Минздрава! В брифинге принимает участие министр здравоохранения Владимир Караник
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Традиционный пятничный брифинг Минздрава! В брифинге принимает участие министр здравоохранения Владимир Караник Смотрите прямо сейчас на официальном...
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