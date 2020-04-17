Приехал из Москвы и пошел на рынок. На Гомельщине составляют протоколы за нарушение условий самоизоляции

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области взялись за нарушителей условий самоизоляции. Таких выявили уже десять. Подробности рассказали в УВД.





Так, 15 апреля в Брагинский РОВД позвонил медработник и рассказал, что 57-летний житель одной из деревень района нарушил условия самоизоляции. Накануне мужчина приехал из Москвы. В тот же день его посетил по месту жительства врач, вручил требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Но уже рано утром сельчанин пошел в соседнюю деревню на рынок и по магазинам. Когда к нему домой приехали сотрудники милиции, мужчина был уже в подпитии.

Еще один факт нарушения условия самоизоляции выявили сотрудники Рогачевского РОВД. 30-летний житель района недавно вернулся из России и был официально предупрежден о необходимости самоизоляции. Но, пробыв дома пять дней, он уехал в Бобруйск.

В отношении обоих мужчин милиционеры составили административные протоколы.

Еще по восьми похожим случаям в области проводятся проверки.

В соответствии с постановлением Совмина «О введении ограничительного мероприятия» граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны: не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением следующих случаев крайней необходимости: посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов; при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами.

За нарушение требований о самоизоляции предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.