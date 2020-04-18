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Сегодня к представителям власти белорусы смогут обратиться на прямые телефонные линии
18.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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Сегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных,...
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