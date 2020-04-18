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Помощь медикам от Белорусской православной церкви
18.04.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусская православная церковь оказывает помощь медикам в столь напряженное для них время. Концентратор кислорода, пароочиститель были переданы в дар Минскому городскому клиническому онкологическому диспансеру. Его 6-й корпус был перепрофилирован для приема пациентов - контактов первого уровня с клиническими проявлениями COVID-19. Также совместно со спонсорами врачам регулярно передаются горячие обеды. 7 лет назад храм иконы Матери Божьей Всецарица организовал при диспансере часовню: ею стала бывшая регистратура.
Также волонтеры добровольческого движения храма иконы Матери Божией Всецарица организовали пошив многоразовых масок для врачей диспансера. Ежедневно передается около ста единиц.
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Белорусская православная церковь оказывает помощь медикам в столь напряженное для них время. Концентратор кислорода, пароочиститель были переданы в дар Минскому...
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