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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощь медикам от Белорусской православной церкви Белорусская православная церковь оказывает помощь медикам в столь напряженное для них время. Концентратор кислорода, пароочиститель были переданы в дар Минскому...

Белорусская православная церковь оказывает помощь медикам в столь напряженное для них время. Концентратор кислорода, пароочиститель были переданы в дар Минскому городскому клиническому онкологическому диспансеру. Его 6-й корпус был перепрофилирован для приема пациентов - контактов первого уровня с клиническими проявлениями COVID-19. Также совместно со спонсорами врачам регулярно передаются горячие обеды. 7 лет назад храм иконы Матери Божьей Всецарица организовал при диспансере часовню: ею стала бывшая регистратура.Также волонтеры добровольческого движения храма иконы Матери Божией Всецарица организовали пошив многоразовых масок для врачей диспансера. Ежедневно передается около ста единиц.