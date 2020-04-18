Приметы на Страстную Субботу

Источник материала: Газета Авангард

По погоде на Великую Субботу определяют, каким будет лето. Ясно, тепло — солнечным и жарким. Пасмурный день предвещает дождливое и холодное лето.





Что нельзя делать в Великую субботу

Тем временем, ещё продолжается Великий пост, а потому можно только готовить угощения, но не есть их. В этот день лучше воздержаться от любой тяжелой работы. В частности, нельзя работать на дачном участке, стирать, прясть, шить, рубить дрова. Уборкой заниматься тоже не стоит – это нужно было делать в Чистый четверг, который миновал 16 апреля. В этот день лучше не охотиться, не рыбачить и даже празднование своего дня рождения стоит отложить на другой день.

В этот день нельзя смеяться, обижать близких. Не рекомендуется на Великую субботу поминать усопших, хотя посещать кладбища не запрещается.

Что следует делать в Великую субботу

Великая суббота для верующих – время покаяния, осознания своих грехов и попыток найти душевный покой. В этот день нужно постараться простить ближним обиды.

К тому же, важно помнить о том, что Великий пост ещё не закончился, а потом всем, за исключением больных, беременных и маленьких детей, следует его соблюдать. В этот день нужно есть только хлеб, овощи и фрукты. Причем эти продукты необходимо употреблять в пищу сырыми. Пост закончится на следующий день.

В ночь с субботы на воскресенье полагается бодрствовать. Если вам не удалось пойти в храм на Всенощную, зажгите в доме свечу перед иконой и посвятите некоторое время молитве.

Приметы на Великую субботу

Существует немало народных примет, посвященных Великой субботе.

Кто засмеется в Великую субботу Страстной недели, весь следующий год будет плакать.

Если этот день будет ясным и тёплым, то и лето будет таким же, если же погода в субботу перед Пасхой будет пасмурной и прохладной, то и летом часто будет ненастье.

Также, согласно примете, бодрствование в ночь на Пасху способствует крепкому здоровью, хорошему урожаю, девушкам поможет быть счастливыми в замужестве, а юношам обещает удачную охоту.

На Руси в этот день было принято «закликать» морозы, чтобы они не испортили будущий урожай.