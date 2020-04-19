График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района 20-30 апреля

С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, 20-30 апреля электроэнергия будет отключена:
20 апреля:
9.00 – 17.00 – деревни Шоломичи, Лозичи, Качановичи.
21 апреля:
9.00 – 17.00 – деревня Гольцы.
24 апреля:
9.00 – 17.00 – деревни Бижеревичи, Боричевичи, Вуйвичи, Тырвовичи, Гривковичи.
29 апреля:
9.00 – 17.00 – деревня Жидче (улицы Колхозная, Центральная, Школьная), деревня Невель (улица Северная от дома № 1 по № 15).
30 апреля:
9.00 – 17.00 – деревня Невель (улицы Партизанская, Школьная), пункт пропуска «Невель».