ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района 20-30 апреля

19.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района 20-30 апреля
С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, 20-30 апреля электроэнергия будет отключена:

20 апреля:

  • 9.00 – 17.00 – деревни Шоломичи, Лозичи, Качановичи.

21 апреля:

  • 9.00 – 17.00 – деревня Гольцы.

24 апреля:

  • 9.00 – 17.00 – деревни Бижеревичи, Боричевичи, Вуйвичи, Тырвовичи, Гривковичи.

29 апреля:

  • 9.00 – 17.00 – деревня Жидче (улицы Колхозная, Центральная, Школьная), деревня Невель (улица Северная от дома № 1 по № 15).

30 апреля:

  • 9.00 – 17.00 – деревня Невель (улицы Партизанская, Школьная), пункт пропуска «Невель».
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого
Взял отпуск за свой счёт и заболел. Стоит ли рассчитывать на больничный? »
Новости дня
Новости общества
 
Христово Воскресенье, всем на веселье!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика