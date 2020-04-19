График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района 20-30 апреля

Источник материала: Полесская правда



С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, 20-30 апреля электроэнергия будет отключена:

20 апреля:

9.00 – 17.00 – деревни Шоломичи, Лозичи, Качановичи.

21 апреля:

9.00 – 17.00 – деревня Гольцы.

24 апреля:

9.00 – 17.00 – деревни Бижеревичи, Боричевичи, Вуйвичи, Тырвовичи, Гривковичи.

29 апреля:

9.00 – 17.00 – деревня Жидче (улицы Колхозная, Центральная, Школьная), деревня Невель (улица Северная от дома № 1 по № 15).

30 апреля: