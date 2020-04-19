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Подарки, сделанные своими руками, столичные учителя вручили коллективу 10-й городской больницы
19.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этот светлый праздник время дарить тепло. Подарки, сделанные своими руками, столичные учителя вручили коллективу 10-й городской больницы. Врачей, которые в эти дни все свое время посвящают здоровью пациентов, поздравили с Пасхой. Медикам подарили щедрые корзины с праздничными угощениями - куличами, разноцветными яйцами и пряниками.
С каждым днем все больше организаций присоединяется к социальной инициативе. Врачей активно поддерживают волонтеры и участники благотворительных проектов.
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В этот светлый праздник время дарить тепло. Подарки, сделанные своими руками, столичные учителя вручили коллективу 10-й городской больницы. Врачей, которые в эти...
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