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Подарки, сделанные своими руками, столичные учителя вручили коллективу 10-й городской больницы

19.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этот светлый праздник  время дарить тепло. Подарки, сделанные своими руками,  столичные учителя вручили коллективу 10-й городской больницы. Врачей, которые в эти дни все свое время посвящают здоровью пациентов, поздравили с Пасхой. Медикам подарили щедрые корзины с праздничными угощениями - куличами, разноцветными яйцами и пряниками.
С каждым днем все больше организаций присоединяется к социальной инициативе. Врачей активно поддерживают волонтеры и участники благотворительных проектов.

 
 
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В этот светлый праздник  время дарить тепло. Подарки, сделанные своими руками,  столичные учителя вручили коллективу 10-й городской больницы. Врачей, которые в эти...
 
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