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Президент поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым

Православный мир отмечает Воскресение Христово

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пасху - главный христианский праздник - отмечают и белорусы Христос воскрес! Воистину воскрес! Такими словами сегодня приветствуют друг друга миллионы православных по всему миру. Пасху - главный христианский праздник - ...

Христос воскрес! Воистину воскрес! Такими словами сегодня приветствуют друг друга миллионы православных по всему миру. Пасху - главный христианский праздник - отмечают и белорусы. Верующих поздравил Президент Александр Лукашенко."Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость. Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему. Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел... Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи", - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.Предварял Светлую Пасху 40-дневный Великий пост - духовная подготовка христиан к знаменательному событию. Накануне в Иерусалиме в Храме Гроба Господнего сошел Благодатный огонь, а вечером во всех церквях прошли праздничные богослужения - торжественный гимн Светлому Христову Воскресению. Присоединиться к общей молитве можно было и дома у экранов телевизоров. Прямую трансляцию вели каналыСегодня же начинается Светлая седмица - 7 дней радости о Воскрешении Христа. Во все дни богослужения подобны пасхальной службе. В течение всей седмицы царские врата православных храмов раскрыты настежь.