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Пасху - главный христианский праздник - отмечают и белорусы

19.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Христос воскрес! Воистину воскрес! Такими словами сегодня приветствуют друг друга миллионы православных по всему миру. Пасху - главный христианский праздник -  отмечают и белорусы. Верующих поздравил Президент  Александр Лукашенко.

Президент поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым

"Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость. Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему. Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся  вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера  невозможна без добрых дел... Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи", - говорится в поздравлении. Президент пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Пасху - главный христианский праздник - отмечают и белорусы


Православный мир отмечает Воскресение Христово 

Предварял Светлую Пасху 40-дневный Великий пост - духовная подготовка христиан к знаменательному событию. Накануне в Иерусалиме в Храме Гроба Господнего сошел Благодатный огонь, а вечером во всех церквях прошли праздничные богослужения - торжественный гимн Светлому Христову Воскресению. Присоединиться к общей молитве можно было и дома у экранов телевизоров. Прямую трансляцию вели каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
Сегодня же начинается Светлая седмица - 7 дней радости о Воскрешении Христа. Во все дни  богослужения подобны пасхальной службе. В течение всей седмицы  царские врата православных храмов раскрыты настежь.

 
 
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Христос воскрес! Воистину воскрес! Такими словами сегодня приветствуют друг друга миллионы православных по всему миру. Пасху - главный христианский праздник - ...
 
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