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Пасхальное послание Гурия, архиепископа Новогрудского и Слонимского, наместника Успенского Жировичского монастыря, ректора Минской духовной семинарии

19.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Пасхальное послание Гурия, архиепископа Новогрудского и Слонимского, наместника Успенского Жировичского монастыря, ректора Минской духовной семинарии

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Новогрудской епархии!

В сей великий и всерадостный день сердечно приветствую вас с Пасхой Господней — ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этих словах, которыми люди на протяжении веков приветствуют друг друга в Светлые Пасхальные дни, заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры. Боговдохновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего почти два тысячелетия назад, прямо указывает, что это событие — важнейшее для каждого христианина. Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Воскресение Христово, явившееся важнейшим событием спасения человеческого рода, Церковь называет «Праздником праздников и Торжеством из торжеств». «Настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и, для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды» (Святитель Григорий Богослов. Слово 45. на Святую Пасху).

История человечества после грехопадения Адама — это история непрерывной борьбы добра со злом. Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от Источника вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Но самое страшное то, что грех, являющийся нарушением законов сотворенного мира, разлучил людей с Богом, Который не создавал зла и по природе чужд всякой неправды.

«Бог есть любовь» (1Ин. 4:16), — говорит апостол, поэтому печать любви лежит на всех Его деяниях, в том числе и на сотворенном мире, для которого любовь является онтологической основой. Венчая свое творение, Бог создает существа, способные любить, что подразумевает в них свободное личностное начало, благодаря которому они могут самостоятельно делать выбор и принимать решения. Таким образом, на Божественную любовь могут ответить не только любовью, но и отказом в ней, что означает по существу отказ от Самого Бога Любви.

Именно это произошло и с падшими ангелами, и с первыми людьми, поработившими себя «похоти плоти, похоти очес и гордости житейской» (1 Ин.2:16), что проявилось уже в сам момент грехопадения (Быт. 3:6). Сын Божий, восприняв в воплощении нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей земной жизнью и крестными страданиями Он не только показал пример величайшего смирения и послушания Небесному Отцу, а также пример борьбы с искушениями и соблазнами, но и Своим Воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.

В Воскресении Господа таинственно явлен и прообраз нашего будущего воскресения. Поправ телесную смерть, Христос обещал людям вечную жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа. В грядущем Царствии Небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, где радость будет нескончаемой, а любовь — вечной. Победа Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в непрестанном общении с Богом.

Молитвенно желаю всем вам, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения Христова и приобщаясь к тайне Пасхального чуда, поделимся нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, свидетельствуя всем о Восставшем из гроба Спасителе.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостные слова: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ — ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ГУРИЙ,
архиепископ Новогрудского и Слонимского,
наместник Успенского Жировичского монастыря,
ректор Минской духовной семинарии

 
 
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Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Новогрудской епархии! В сей великий и всерадостный день сердечно приветствую вас
 
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