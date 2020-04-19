Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Магазины в Беларуси должны изменить цены на социально значимые товары не позже 22 апреля Крупы, консервы, молоко, мясо, огурцы и кофе. Это только часть социально значимых товаров, на которые введено госрегулирование на 90 дней. Как сообщили нам в МАРТ,...

Крупы, консервы, молоко, мясо, огурцы и кофе. Это только часть социально значимых товаров, на которые введено госрегулирование на 90 дней. Как сообщили нам в МАРТ, цены на них должны до 22 апреля полностью соответствовать новым правилам. Это значит, торговая надбавка минимальная - от 15 до 30 процентов, а рентабельность производителей не выше 10. Чтобы корзина ежедневных покупок была доступной. При этом, подчеркивает регулятор, магазинам нужно учитывать: до работы по новым правилам стоить эти продукты должны не дороже, чем в субботу, 18 апреля. Всего в списке социально значимых товаров до 30 позиций.