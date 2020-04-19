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Благотворительная акция "Милиция врачам"
19.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжает поддержку медиков Министерство внутренних дел. Тысяча одноразовых комбинезонов передана в столичную больницу скорой помощи. Средства защиты направлены в первую очередь в хирургическое отделение, персонал которого также нуждается в соблюдении повышенных мер безопасности. Больница оказывает экстренную помощь пациентам. По понятным причинам сразу в приемном покое отсечь из общего потока людей, инфицированных вирусными заболеваниями, невозможно. Поэтому врачам необходимо защитить себя максимально насколько это возможно.
Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси: "Наши мероприятия только стартуют по учреждениям здравоохранения и мы, конечно же, окажем содействие и помощь каждому нуждающемуся медику, врачу, любому сотруднику учреждения здравоохранения. Максимально что в наших силах мы будем делать, пока эта помощь будет необходима".
Комбинезоны произведены в системе Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси. Напомним, это уже вторая гуманитарная миссия белорусской милиции. Ранее 400 медицинских масок были переданы Центру социального обслуживания населения Минского района. Правоохранители пообещали приложить все усилия, чтобы сократить нагрузку на медиков, и в то же время - помощь самым незащищенным слоям населения, таким как пенсионеры и инвалиды.
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Продолжает поддержку медиков Министерство внутренних дел. Тысяча одноразовых комбинезонов передана в столичную больницу скорой помощи. Средства защиты...
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