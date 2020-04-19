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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благотворительная акция "Милиция врачам" Продолжает поддержку медиков Министерство внутренних дел. Тысяча одноразовых комбинезонов передана в столичную больницу скорой помощи. Средства защиты...

Продолжает поддержку медиков Министерство внутренних дел. Тысяча одноразовых комбинезонов передана в столичную больницу скорой помощи. Средства защиты направлены в первую очередь в хирургическое отделение, персонал которого также нуждается в соблюдении повышенных мер безопасности. Больница оказывает экстренную помощь пациентам. По понятным причинам сразу в приемном покое отсечь из общего потока людей, инфицированных вирусными заболеваниями, невозможно. Поэтому врачам необходимо защитить себя максимально насколько это возможно.Комбинезоны произведены в системе Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси. Напомним, это уже вторая гуманитарная миссия белорусской милиции. Ранее 400 медицинских масок были переданы Центру социального обслуживания населения Минского района. Правоохранители пообещали приложить все усилия, чтобы сократить нагрузку на медиков, и в то же время - помощь самым незащищенным слоям населения, таким как пенсионеры и инвалиды.