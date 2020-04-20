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В Беларуси потеплеет во второй половине недели

20.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси потеплеет во второй половине недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси потеплеет во второй половине недели

«В минувшие выходные дни удерживалась прохладная погода. Фон среднесуточных температур оказался на 2-5 градусов ниже своих многолетних данных. При этом в северных и центральных районах страны отмечались осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказали в Белгидромете.

В первой половине текущей недели погодные условия будут определяться влиянием периферии скандинавского антициклона, продолжится поступление прохладного воздуха с северных широт. Во вторник и среду прогнозируется преимущественно без осадков. Существенный дискомфорт может вносить порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, местами в южных районах возможно понижение до минус 4-6. Днем воздух прогреется до 9-16 градусов.

В четверг, 23 апреля, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3, по западу — 4-5 градусов тепла. Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 10 по северо-востоку до плюс 18 в западных районах страны.

Во второй половине недели на погоду в Беларуси начнут оказывать влияние атмосферные фронты и более теплые воздушные массы. В отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы будет слабоположительной от нуля до плюс 6 градусов, по югу — до 8 градусов тепла. Днем ожидается 10-17 градусов со знаком плюс, по югу страны в отдельные дни воздух прогреется до 18-20 градусов.

Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси потеплеет во второй половине недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
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