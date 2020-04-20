В ЦСОН Кореличского района к 75-летию Великой Победы создали фотозону и видеоролик

Источник материала: Полымя

Нас всех объединяет общее прошлое, и мы должны быть достойными жертвенного подвига, совершенного нашими отцами, дедами и прадедами в военные годы. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась нашим предкам Великая Победа, и о том, что они завоевали ее, сражаясь плечом к плечу, для того чтобы мы и наши дети жили в мире. Сколько бы лет ни прошло, память об этой войне и о Великой Победе должна жить в сердце народном, чтобы не прерывалась связь времен.

В ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района» создана фотозона «Дорогами войны» к 75-летию Великой Победы. Здесь не только можно сделать снимок на память, но и прикоснуться к истории. Также в преддверии юбилейной даты работники учреждения создали памятный видеоролик.







































