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Консультацию профсоюзного юриста жители Пинского района смогут получить 23 апреля по телефону
20.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В целях более детального изучения главным правовым инспектором труда проблемного вопроса предварительно можно обратиться в Пинское районное объединение профсоюзов по телефону 8-0165-61-70-55 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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