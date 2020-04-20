Консультацию профсоюзного юриста жители Пинского района смогут получить 23 апреля по телефону

Источник материала: Полесская правда



23 апреля с 9.00 до 13.00 состоится профсоюзный правовой прием по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, посредством консультирования граждан главным правовым инспектором труда Брестского областного профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Сергеем Григорьевичем Василюком по телефону 8-0162-59-41-39.

В целях более детального изучения главным правовым инспектором труда проблемного вопроса предварительно можно обратиться в Пинское районное объединение профсоюзов по телефону 8-0165-61-70-55 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.