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Надо чуть-чуть потерпеть: тепло вернется во второй половине недели

20.04.2020 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные температура была на 2−5 градусов ниже своих многолетних данных. В северных и центральных районах страны прошли осадки в виде мокрого снега и дождя. Начало недели останется холодным, но к ее концу погода обещает исправиться. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник и среду, 21−22 апреля, преимущественно без осадков. Существенный дискомфорт может вносить порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3...+3°С, местами в южных районах возможно понижение до -4...6°С, максимальная днем +9...16°С.

23 апреля, в четверг, будет преимущественно без осадков, лишь днем
в отдельных районах Гомельской области пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью -3...+3°С, по западу +4...5°С тепла, максимальная днем будет колебаться от +10°С по северо-востоку до +18°С в западных районах страны.

Во второй половине недели на погоду Беларуси начнут оказывать влияние атмосферные фронты и поступающие более теплые воздушные массы.

В отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы будет 0...+6°С, по югу до +8°С, днем в основном +10...17°С, по югу в отдельные дни до +18...20°С.

 
 
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Во второй половине недели на погоду Беларуси начнут оказывать влияние атмосферные фронты и поступающие более теплые воздушные массы.
 
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