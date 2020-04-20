Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ближайшие несколько дней в Беларуси будут без осадков и до +15 Прохладное начало недели! Ближайшие несколько дней в Беларуси будут без осадков и до +15-ти градусов. Ночью в южных районах ожидаются ночные заморозки до минус 6-ти. А...

Прохладное начало недели! Ближайшие несколько дней в Беларуси будут без осадков и до +15-ти градусов. Ночью в южных районах ожидаются ночные заморозки до минус 6-ти. А во второй половине недели погода изменится. В отдельные дни - воздух прогреется до +20-ти.