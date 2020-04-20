|
Ближайшие несколько дней в Беларуси будут без осадков и до +15
20.04.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрохладное начало недели! Ближайшие несколько дней в Беларуси будут без осадков и до +15-ти градусов. Ночью в южных районах ожидаются ночные заморозки до минус 6-ти. А во второй половине недели погода изменится. В отдельные дни - воздух прогреется до +20-ти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прохладное начало недели! Ближайшие несколько дней в Беларуси будут без осадков и до +15-ти градусов. Ночью в южных районах ожидаются ночные заморозки до минус 6-ти. А...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)