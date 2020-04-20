Дачные работы: как не получить штраф, украшая участок

Источник материала: Полымя





Среди многочисленных садово-дачных работ, которые выпадают на весну и начало лета, особое внимание нужно уделить борьбе с «растениями-агрессорами», напоминают в Минприроды. Часто такие сорняки попадают в сад «без спросу», однако порой дачники по незнанию используют их для украшения территории.

Перечень растений, которые нельзя допускать на участок, включает борщевики Сосновского и Мантегацци, золотарники канадский и гигантский, клен ясенелистный, эхиноцистис лопастной, робинию лжеакацию, а также снотворный мак и посевную коноплю.

Пользователи земельных участков, согласно статье 9 закона «О растительном мире», обязаны проводить работы по регулированию распространения и численности инвазивных растений. Своевременность и полноту проведения таких работ контролируют районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. За невыполнение предусмотрено предупреждение или штраф до 20 базовых величин (Br540). При этом в случае мака и конопли, если контролирующие органы сочтут, что они выращивались для изготовления наркотиков, отвечать придется уже по уголовным статьям.

Самостоятельно бороться с «растениями-агрессорами» можно несколькими способами: ручным, скашиванием и химическим. Ручной заключается в перерубании корней растений лопатой, на глубине минимум в 10 сантиметров. Нужно сделать это до начала цветения и повторить в середине лета. В определенной степени также помогает такой способ, как скашивание. Производить его необходимо не менее трех раз в сезон, до начала цветения. В период начала вегетации растений и повторно, после скашивания растений в начале отрастания листьев, применяется химический метод – с использованием разрешенных гербицидов.

Инвазивные растения несут угрозу не только биоразнообразию местных видов, они могут быть опасны для людей. Так, борщевики выделяют сок, повышающий чувствительность к солнечному свету и вызывающий серьезные ожоги, а семена золотарников относятся к агрессивным аллергенам. При обнаружении мест произрастания золотарника канадского и борщевика Сосновского просят информировать инспекцию и сельские исполнительные комитеты.

В Минприроды призывают при обнаружении значительных участков разрастания «растений-агрессоров» информировать специалистов или самостоятельно бороться с распространением.

Источник: interfax.by