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Маленькая бурая медведица теперь живет в фермерском хозяйстве в Борисовском районе
20.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеобычный питомец появился в фермерском хозяйстве в Борисовском районе. Маленькая бурая медведица забрела случайно из леса в поисках пищи. Егери и охотоведы пытались разыскать ее маму, но следов не нашли. Медвежонка разрешили оставить владельцу хозяйства, так как в зоопарк таких малышей не берут. Новому хозяину выдали паспорт на Василису - так назвали косолапую гостью. Сейчас она осваивается в новом доме, гуляет во дворе. А утро начинает с каши на завтрак и... зарядки.
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Необычный питомец появился в фермерском хозяйстве в Борисовском районе. Маленькая бурая медведица забрела случайно из леса в поисках пищи. Егери и охотоведы...
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