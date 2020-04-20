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Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19
20.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены".
Авторы предлагают оценить факторы риска, а также особенности поведения в течение последних 2-х недель. В тесте 23 вопроса. Они касаются в том числе перемещения по городу, посещения магазинов, аптек и учреждений общественного питания и соблюдения физического дистанционирования в общественных местах.
В случае значительного риска инфицирования рекомендуется принять дополнительные меры для того, чтобы защитить себя и свое окружение.
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Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены". Авторы предлагают оценить факторы риска, а...
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