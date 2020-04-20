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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19 Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены". Авторы предлагают оценить факторы риска, а...

Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены".Авторы предлагают оценить факторы риска, а также особенности поведения в течение последних 2-х недель. В тесте 23 вопроса. Они касаются в том числе перемещения по городу, посещения магазинов, аптек и учреждений общественного питания и соблюдения физического дистанционирования в общественных местах.В случае значительного риска инфицирования рекомендуется принять дополнительные меры для того, чтобы защитить себя и свое окружение.Инфо:Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите