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Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19

20.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены".

Авторы предлагают оценить факторы риска, а также особенности поведения в течение последних 2-х недель. В тесте 23 вопроса. Они касаются в том числе перемещения по городу, посещения магазинов, аптек и учреждений общественного питания и соблюдения физического дистанционирования в общественных местах.

В случае значительного риска инфицирования рекомендуется принять дополнительные меры для того, чтобы защитить себя и свое окружение.

Инфо: БелТА.

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Соответствующий тест размещен на сайте республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр гигиены". Авторы предлагают оценить факторы риска, а...
 
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