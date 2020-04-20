Какая милота! В Гродненском зоопарке растят лисенка и бельчонка, а на ночь забирают домой, чтобы кормить

Источник материала: Tut.by

Недавно в Гродненский зоопарк жители города принесли маленьких лисенка и бельчонка. Первого нашли около одной из ферм в Гродненском районе, второго — «отбили» у ворон в Румлевском парке в областном центре. У бельчонка были травмы и кровотечение, но сейчас с ним уже все хорошо. Сотрудники зоопарка решили подружить малышей — и вот, что из этого вышло.



Фото: скрин с видео

Лисенок и бельчонок появились в зоопарке в середине апреля. Сначала сотрудники выхаживали их по одному, а потом решили поселить вместе — и это была хорошая идея. Малыши стали вместе спать, играть и вообще рядом друг с другом чувствуют себя очень хорошо.

Да, и выкармливать маленьких так легче: есть они должны каждые три часа, поэтому сотрудники забирают животных на ночь домой. Лисенка и бельчонка выкармливает их сейчас один человек. Лисенка — из бутылки, бельчонка — из пипетки. Все остальное время малыши проводят рядом друг с другом, прячась в теплых вещах, а бельчонок еще и греется под лисенком.

Кстати, весной в зоопарк часто приносят малышей, но не всегда животным из дикой природы нужна помощь человека. Так, пока сотрудники готовили фильм о дружбе бельчонка и лисенка, в учреждение принесли зайчат. Сотрудники объясняют: часто люди ошибочно думают, что зайчики остались без мамы. Хотя зачастую это нет так: если рядом нет зайчихи, это не значит, что она их бросила, — скорее всего, отправилась за едой. А зайчат обязательно покормит и любая другая зайчиха, пробегающая рядом.

Специалисты напоминают: забирать из природы любых животных можно лишь тогда, когда им грозит опасность, они ранены и очевидно нуждаются в помощи.