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В Минске санврач получила три года колонии и штраф 350 базовых величин за взятки на 71 рубль

21.04.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 апреля суд Заводского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении заведующей отделением гигиены питания — врача-гигиениста санитарно-гигиенического отдела Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района. Женщину обвиняли в получении взяток (ч.1, ч.2 ст. 430 УК), сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фото с сайта pixaby.com

Женщину задержали в декабре прошлого года. Следователи сообщили, что врач не выехала для проверки после заявления о том, что в одном из продуктовых магазинов в Заводском районе столицы есть просроченные продукты. Кроме того, она не привлекла должностных лиц к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В суде стало известно о трех эпизодах дела, когда женщина получала материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. В августе 2019 года обвиняемая приняла от директора одного из магазинов «Копеечка» и заведующей отделом этого магазина материальные ценности на сумму 31 рубль 59 копеек. В октябре прошлого года женщина получила от и. о. директора магазина «Виталюр» через посредников материальные ценности на сумму не менее 21 рубля 21 копейки. В декабре 2019 года обвиняемая приняла от директора одного из магазинов «Копеечка» материальные ценности на сумму 19 рублей 4 копейки, сообщили в суде.

Женщину признали виновной в получении взятки, в том числе повторно. Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности 5 лет. Кроме того, женщина должна оплатить штраф 9450 рублей (350 базовых величин).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде стало известно о трех эпизодах дела, когда женщина получала материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию.
 
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