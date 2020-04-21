Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бобруйская "Cлавянка" полностью перешла на пошив средств защиты Крупные швейные предприятия страны перепрофилированы на выпуск индивидуальных средств защиты. На новый вид продукции бобруйская "Славянка" полностью перешла еще...

Крупные швейные предприятия страны перепрофилированы на выпуск индивидуальных средств защиты. На новый вид продукции бобруйская "Славянка" полностью перешла еще с февраля по договоренности с партнерами из Европейского союза - Финляндии, Швеции и Польши. Контракты пока поставили на паузу. Цеха работают даже по субботам. Дополнительно создано свыше полусотни новых рабочих мест - помогают студенты местных колледжей. На "Славянке" также освоили выпуск бахил, медицинских шапочек и комбинезонов биологической защиты. Выпуск увеличат до двух тысяч единиц в день.