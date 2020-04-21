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Бобруйская "Cлавянка" полностью перешла на пошив средств защиты

21.04.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупные швейные предприятия страны перепрофилированы на выпуск индивидуальных средств защиты. На новый вид продукции бобруйская "Славянка" полностью перешла еще с февраля по договоренности с партнерами из Европейского союза - Финляндии, Швеции и Польши. Контракты пока поставили на паузу. Цеха работают даже по субботам.  Дополнительно создано свыше полусотни новых рабочих мест - помогают студенты местных колледжей. На "Славянке" также освоили выпуск бахил, медицинских шапочек и комбинезонов биологической защиты. Выпуск увеличат до двух тысяч единиц в день. 

 
 
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Крупные швейные предприятия страны перепрофилированы на выпуск индивидуальных средств защиты. На новый вид продукции бобруйская "Славянка" полностью перешла еще...
 
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