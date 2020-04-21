|
Редкие кадры: В Налибокской пуще засняли спящую на дереве рысь
21.04.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зоологам удалось сфотографировать спящую на дереве в Налибокской пуще евразийскую рысь. Об этом
«Наконец-то мы задокументировали это», —
Все случилось днем 19 апреля в Налибокской пуще. В какой-то момент ученые услышали крик рыси. Они приблизились к месту, откуда шел звук, и увидели на дереве, на высоте около 16 метров, рысь.
Минут через 15−20 зверь успокоился и стал засыпать. Сначала рысь спала в одной позе, а затем сменила ее на другую, как будто более удобную.
Наблюдать за животным удавалось недолго, рысь заметила зоологов.
Тогда они поставили фотоловушки и быстро ушли. Рысь спустилась через 50 минут, спуск с огромного дерева занял меньше минуты.
Это был небольшой самец рыси. Он появился на местности, где раньше обитал другой самец по прозвищу Базыль (но тот пропал осенью 2019-го, как предполагают зоологи, погиб).
— Мы думаем, этот новичок своим криком обозначал свою территорию. Вечером накануне мы уже слышали подобные крики, — рассказал ученый.
Вадим Сидорович более 30 лет занимается зоологией, доктор биологических наук, профессор. У ученого есть ферма в Налибокском лесу, где он проводит исследования волков и других животных. Камера и фото-ловушка позволяют делать снимки того, что не каждый сможет увидеть в жизни.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зоологам удалось сфотографировать спящую на дереве в Налибокской пуще евразийскую рысь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)