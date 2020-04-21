Редкие кадры: В Налибокской пуще засняли спящую на дереве рысь

Источник материала: Tut.by

Зоологам удалось сфотографировать спящую на дереве в Налибокской пуще евразийскую рысь. Об этом сообщил ученый Вадим Сидорович.





«Наконец-то мы задокументировали это», — написал он на страничке в Facebook.

Все случилось днем 19 апреля в Налибокской пуще. В какой-то момент ученые услышали крик рыси. Они приблизились к месту, откуда шел звук, и увидели на дереве, на высоте около 16 метров, рысь.





Минут через 15−20 зверь успокоился и стал засыпать. Сначала рысь спала в одной позе, а затем сменила ее на другую, как будто более удобную.





Наблюдать за животным удавалось недолго, рысь заметила зоологов.



Как раз тот момент, когда животное обнаружило, что за ним наблюдают. Фото: sidorovich. blog

Тогда они поставили фотоловушки и быстро ушли. Рысь спустилась через 50 минут, спуск с огромного дерева занял меньше минуты.





Это был небольшой самец рыси. Он появился на местности, где раньше обитал другой самец по прозвищу Базыль (но тот пропал осенью 2019-го, как предполагают зоологи, погиб).

— Мы думаем, этот новичок своим криком обозначал свою территорию. Вечером накануне мы уже слышали подобные крики, — рассказал ученый.





Вадим Сидорович более 30 лет занимается зоологией, доктор биологических наук, профессор. У ученого есть ферма в Налибокском лесу, где он проводит исследования волков и других животных. Камера и фото-ловушка позволяют делать снимки того, что не каждый сможет увидеть в жизни.