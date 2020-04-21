Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повара агрокомбината "Заря" ежедневно готовят до сотни бесплатных горячих обедов врачам В стране продолжается благотворительная акция в поддержку медперсонала больниц. Подключились и сельхозпредприятия. Например, повара агрокомбината "Заря"...

В стране продолжается благотворительная акция в поддержку медперсонала больниц. Подключились и сельхозпредприятия. Например, повара агрокомбината "Заря" Могилевского района стали готовить ежедневно до сотни бесплатных горячих обедов: первое, второе и сладкая выпечка. Еду доставляют врачам первой могилевской больницы. Помогают им в этом безвозмездно жители агрогородка Речки, инициативу поддержали и предприниматели, ставшие на это время волонтерами. К слову, повара для приготовления блюд используют продукцию, выращенную на своем же предприятии. В специальной упаковке обеды привозят еще горячими.