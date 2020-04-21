Из-за похолодания сезон фонтанов откроют позже

Источник материала: Tut.by

Фонтаны в Минске начнут работать позже, чем планировалось: не 24, а 30 апреля. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Старт сезона работы фонтанов в столице переносится с 24 на 30 апреля, рассказал начальник участка эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой» Василий Бахар.

Собеседник уточнил, что такое решение принято из-за погодных условий: в ночные часы в конце нынешней недели прогнозируют довольно низкую температуру. К слову, температура воздуха ниже +10°С, дождливая погода, сильный ветер — это условия, при которых фонтаны не включают.

— Практически все наши фонтаны уже подготовлены к запуску. В нынешнем году он пройдет без концертной программы, — сказал Василий Бахар.

«Минскзеленстрой» обслуживает более 30 городских фонтанов, с расписанием работы каждого из них можно будет ознакомиться на сайте предприятия.