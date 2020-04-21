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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учащиеся гродненских колледжей высаживают новый лес Песчаная территория с фрагментами былого зеленого массива. Сейчас трудно представить, что на этом выжженном месте еще год назад произрастал богатый лес. Но в...

Песчаная территория с фрагментами былого зеленого массива. Сейчас трудно представить, что на этом выжженном месте еще год назад произрастал богатый лес. Но в апреле 2019 года огненная стихия объяла пламенем около 700 гектаров насаждений. Огромная территория леса была уничтожена пожаром.Уже в этом году сотрудники лесного хозяйства вместе с волонтерами взялись за возрождение зеленых насаждений. И поставили задачу - на территории в 116 гектаров высадить саженцы сосны и березы.За новый лес с мечом Колесова 3 недели сражаются 80 учащихся двух гродненских колледжей - электротехнического и коммунального хозяйства. Технология проста. Хорошо увлажненный саженец размером с ладонь высаживается на расстоняии 70 сантиметров друг от друга.Ребята работают в парах.Таких маленьких саженцев высаживают около 800 за один рабочий день. Вся территория пожарища разбита на квадраты. Для посадки специально подготовлены борозды.Садить лес - дело непростое и даже скурпулезное. За 3 недели ребята уже высадили 5 с половиной тысяч саженцев на 70 гектарах выгоревшей земли. В этом году планируется засадить еще 40 гектаров. Несмотря на усталость, ребята настроены по-боевому, сдаваться в битве за новый лес не собираются.Труд ребят оценили по заслугам. В конце рабочей недели на память о вкладе в возрождение леса юношей наградили памятными медалями. За молодыми насаждениями теперь будут наблюдать сотрудники лесхоза. Главное, чтобы этому доброму делу еще способствовала погода.