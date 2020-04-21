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Учащиеся гродненских колледжей высаживают новый лес

21.04.2020 18:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Песчаная территория с фрагментами былого зеленого массива. Сейчас трудно представить, что на этом выжженном месте еще год назад произрастал богатый лес. Но в апреле 2019 года огненная стихия объяла пламенем около 700 гектаров насаждений. Огромная территория леса была уничтожена пожаром. 

Уже в этом году сотрудники лесного хозяйства вместе с волонтерами взялись за возрождение зеленых насаждений. И поставили задачу - на территории в 116 гектаров  высадить саженцы  сосны и березы. 

За новый лес с мечом Колесова 3 недели сражаются 80 учащихся двух гродненских колледжей - электротехнического и коммунального хозяйства. Технология проста. Хорошо увлажненный саженец размером с ладонь высаживается на расстоняии 70 сантиметров  друг от друга. 

Ребята работают в парах.Таких маленьких саженцев высаживают около 800 за один рабочий день. Вся территория пожарища разбита на квадраты. Для посадки специально подготовлены борозды. 

Садить лес - дело непростое и даже скурпулезное. За 3 недели ребята уже высадили 5 с половиной тысяч саженцев на 70 гектарах выгоревшей земли. В этом году планируется засадить еще 40 гектаров. Несмотря на усталость, ребята настроены по-боевому,  сдаваться в битве за новый лес не собираются. 

Труд ребят оценили по заслугам. В конце рабочей недели на память о вкладе в возрождение леса юношей наградили памятными медалями. За молодыми насаждениями теперь будут наблюдать сотрудники лесхоза. Главное, чтобы этому доброму делу еще  способствовала погода. 

 
 
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Песчаная территория с фрагментами былого зеленого массива. Сейчас трудно представить, что на этом выжженном месте еще год назад произрастал богатый лес. Но в...
 
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