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Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяли в Беларуси на 89,2% площадей

21.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным на 20 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 767,6 тыс. га. Практически во всех областях — Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской — работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 54,9% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 36,3 тыс. га (72,2% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 56,9 тыс. га (62,2%), картофель — 2,82 тыс. га (13% от запланированного), овощи — 1,65 тыс. га (36,7%). Кукуруза на зерно посеяна на 54 тыс. га (19,4% плана), на силос — на 61,5 тыс. га (7,2%).

Как сообщалось, в этом году яровой сев будет проведен на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу — 91,5 тыс. га, картофель — 21,7 тыс. га, овощи — 4,5 тыс. га, кукурузу — 1131,5 тыс. га.

https://www.mshp.gov.by

 
 
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Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 89,2% запланированных площадей.
 
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