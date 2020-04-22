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Курсы валют на 22 апреля
22.04.2020 09:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах доллар и евро вновь прибавили в цене, российский рубль подешевел. И к этому часу доллар 2 рубля 48 копеек, евро 2 рубля 69 копеек. И 3 рубля 25 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар и евро вновь прибавили в цене, российский рубль подешевел. И к этому часу доллар 2 рубля 48 копеек, евро 2 рубля 69 копеек. И 3 рубля 25...
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