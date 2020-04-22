Источник материала: БT

2 яйца,

50 мл оливкового масла,

1 чайную ложку перца чили,

2 зубчика чеснока,

200 граммов шпината.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яйцо пашот со шпинатом и острым маслом Возьмем: 2 яйца, 50 мл оливкового масла, 1 чайную ложку перца чили, 2 зубчика чеснока, 200 граммов шпината. Моем шпинат и даем ему обсохнуть, обрезаем стебли....

Возьмем:Моем шпинат и даем ему обсохнуть, обрезаем стебли. Варим на среднем огне 1–2 минуты с закрытой крышкой, затем откидываем на лед и даем полностью остыть.Шпинат откидываем на лед для того, чтобы он мгновенно остыл и перестал готовиться. В этом случае он максимально сохранит полезные свойства. Чеснок очищаем, выдавливаем и смешиваем с перцем чили. Заливаем оливковым маслом и даем настояться.На разделочной доске расстилаем пищевую пленку в два слоя. Смазываем поверхность пленки маслом, посыпаем небольшим количеством соли, перекладываем на круглый стакан или кружку и аккуратно вливаем яйцо, не повредив при этом желток. Делаем плотный мешочек и завязываем конец пленки в узел. Варим яйцо при закрытой крышке 7-9 минут. После окончания варки опускаем на 2-3 секунды в ледяную воду и аккуратно снимаем пленку.На тарелку выкладываем теплое яйцо пашот, шпинат, отжатый от воды и сформированный в шарик. Поливаем блюдо соусом и наслаждаемся.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.