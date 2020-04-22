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Яйцо пашот со шпинатом и острым маслом

22.04.2020 09:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 2 яйца,
  • 50 мл оливкового масла,
  • 1 чайную ложку перца чили,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 200 граммов шпината.
Моем шпинат и даем ему обсохнуть, обрезаем стебли. Варим на среднем огне 1–2 минуты с закрытой крышкой, затем откидываем на лед и даем полностью остыть.

Шпинат откидываем на лед для того, чтобы он мгновенно остыл и перестал готовиться. В этом случае он максимально сохранит полезные свойства. Чеснок очищаем, выдавливаем и смешиваем с перцем чили. Заливаем оливковым маслом и даем настояться.

При употреблении умеренного количества перца чили у человека вырабатывается эндорфин - гормон счастья, который повышает стрессоустойчивость и уменьшает болевой порог.

На разделочной доске расстилаем пищевую пленку в два слоя. Смазываем поверхность пленки маслом, посыпаем небольшим количеством соли, перекладываем на круглый стакан или кружку и аккуратно вливаем яйцо, не повредив при этом желток. Делаем плотный мешочек и завязываем конец пленки в узел. Варим яйцо при закрытой крышке 7-9 минут. После окончания варки опускаем на 2-3 секунды в ледяную воду и аккуратно снимаем пленку.

На тарелку выкладываем теплое яйцо пашот, шпинат, отжатый от воды и сформированный в шарик. Поливаем блюдо соусом и наслаждаемся.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем: 2 яйца, 50 мл оливкового масла, 1 чайную ложку перца чили, 2 зубчика чеснока, 200 граммов шпината. Моем шпинат и даем ему обсохнуть, обрезаем стебли....
 
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