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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельский дворец водного спорта продолжает работу Работа во Дворце водных видов спорта продолжается в штатном режиме. В центре приняты все меры: дозаторы с антисептиком на ресепшен, сотрудники в масках. Спортсмены...

Работа во Дворце водных видов спорта продолжается в штатном режиме. В центре приняты все меры: дозаторы с антисептиком на ресепшен, сотрудники в масках. Спортсмены и тренеры находятся под медицинским контролем. Ежедневно их осматривают врачи.Для посетителей центр не закрывался. Валерий Крупейченко - постоянный посетитель Дворца водных видов спорта. Тренировки старается не пропускать. Даже сейчас регулярно посещает бассейн. Отмечает, что для здоровья полезно, а здесь соблюдаются все меры профилактики.Посетителей все же стало меньше. Если раньше за день во дворец приходило около 600 человек, то сегодня не более сотни. Меньше приходит и спортсменов. Старшие пловцы, фристайлисты и прыгуны в воду готовятся к соревнованиям по плану.На сегодняшний день спортивные центры корректируют свою работу. Например, в Гомельском областном центре олимпийского резерва единоборств тренерский штаб и спортсмены отправились в отпуск. Руководство центра по прикладным видам спорта ограничило вход посторонних лиц на территорию спортивного объекта. Во всех спортивных центрах на сегодня приняты меры по профилактике и предотвращению инфекционных заболеваний.