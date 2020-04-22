Житель Мостов получил 22 года колонии: он до смерти избил знакомого

Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор по делу жителя Мостов, который забил до смерти своего приятеля. Ранее обвиняемый уже был судим за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.





В январе этого года обвиняемый, будучи пьян, поссорился с приятелем и принялся избивать его руками и ногами, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Учитывая многочисленные предыдущие судимости обвиняемого, в том числе и за убийство, а также особую жестокость совершенного преступления, суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.