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Житель Мостов получил 22 года колонии: он до смерти избил знакомого
22.04.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вынесен приговор по делу жителя Мостов, который забил до смерти своего приятеля. Ранее обвиняемый уже был судим за убийство. Об этом
В январе этого года обвиняемый, будучи пьян, поссорился с приятелем и принялся избивать его руками и ногами, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
Учитывая многочисленные предыдущие судимости обвиняемого, в том числе и за убийство, а также особую жестокость совершенного преступления, суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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