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Ушел из жизни старейший тенор Беларуси и солист белорусской оперы Виктор Гурьев
22.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом сообщила дочь заслуженного артиста. 16-летним подростком Виктора Гурьева забрали в Германию, где он трудился на одном из заводов. Артист блистал на сцене до 2000-х. Летом ему исполнилось бы 94 года. Сейчас в театре и кино служит сын Виктора - знаменитый Анатолий Гурьев, а в опере - дочь Анна Гурьева.
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Об этом сообщила дочь заслуженного артиста. 16-летним подростком Виктора Гурьева забрали в Германию, где он трудился на одном из заводов. Артист блистал на сцене до...
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