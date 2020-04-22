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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ушел из жизни старейший тенор Беларуси и солист белорусской оперы Виктор Гурьев Об этом сообщила дочь заслуженного артиста. 16-летним подростком Виктора Гурьева забрали в Германию, где он трудился на одном из заводов. Артист блистал на сцене до...

Об этом сообщила дочь заслуженного артиста. 16-летним подростком Виктора Гурьева забрали в Германию, где он трудился на одном из заводов. Артист блистал на сцене до 2000-х. Летом ему исполнилось бы 94 года. Сейчас в театре и кино служит сын Виктора - знаменитый Анатолий Гурьев, а в опере - дочь Анна Гурьева.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите