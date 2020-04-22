Проект «Цель 99» в очередном видео развеет ваши сомнения и ответит на все вопросы о дальнейшей судьбе раздельно собранных отходов.
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Проект «Цель 99»: что происходит с отходами, которые вы собрали раздельно?
22.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Проект «Цель 99» в очередном видео развеет ваши сомнения и ответит на все вопросы о дальнейшей судьбе раздельно собранных отходов.
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Как часто вы задумывались над тем, что раздельный сбор мусора – это отличный способ внести свой вклад в сохранение окружающей среды, но ничего не предпринимали?...
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