Источник материала: Полесская правда



В Беларуси растет доля безналичных платежей, сообщает со ссылкой на данные Национального банка.

В I квартале 2020 года по сумме доля безналичных операций составила 58,7%, доля наличных — 41,3%. В 2019 году доля безналичных операций составляла 54,9%, в 2010-м — 13,1%.

По количеству безналичные операции также лидируют — в I квартале их было 90,5% (449,9 млн), 9,5% операций (47,5 млн) — наличные. Для сравнения: доля безналичных операций в 2010 году составляла 49,7%, в 2019-м — 88,8%.