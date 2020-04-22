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"Беларусь помнит"

22.04.2020 22:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, что пережили наши предки в годы войны, напоминает нам буквально каждый белорусский уголок. Такое количество памятников времен Второй мировой войны, как в нашей стране, вряд ли можно встретить в любом другом месте. Мы помним! Агентство теленовостей подготовило новую серию проекта "Беларусь помнит", который посвящен 75-й годовщине Великой Победы.
 
Теги: Новости
 
 
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О том, что пережили наши предки в годы войны, напоминает нам буквально каждый белорусский уголок. Такое количество памятников времен Второй мировой войны, как в...
 
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