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"Беларусь помнит"
22.04.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО том, что пережили наши предки в годы войны, напоминает нам буквально каждый белорусский уголок. Такое количество памятников времен Второй мировой войны, как в нашей стране, вряд ли можно встретить в любом другом месте. Мы помним! Агентство теленовостей подготовило новую серию проекта "Беларусь помнит", который посвящен 75-й годовщине Великой Победы.
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О том, что пережили наши предки в годы войны, напоминает нам буквально каждый белорусский уголок. Такое количество памятников времен Второй мировой войны, как в...
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