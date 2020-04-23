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Брест присоединился к акции «Во славу общей Победы»

23.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Брест присоединился к акции «Во славу общей Победы»
Торжественный митинг-реквием в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» завершил вчера областной этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы».

Брест последним из 19 административных территорий области принял эстафету акции, которая началась в сентябре прошлого года. За это время во всех городах и районах прошли торжественные мероприятия с широким участием представителей органов местной власти, общественности. Всего в области насчитывается 929 мест воинской славы и гибели мирного населения. Со всех них была взята земля и помещена в специальные капсулы, которые переданы на временное хранение в Брестскую крепость. Сегодня к ним добавилась и капсула с землей из 24 воинских захоронений Бреста.

 

Председатель горисполкома Александр Рогачук назвал логичным завершение областного этапа республиканского проекта именно в Брестской крепости. «Я думаю, что это мероприятие из разряда тех, которые не позволят исторической памяти умереть. Это очень важно. Мы не случайно проводим акцию вместе с православной церковью. Эта земля, как символ побед и трагедий, будет находиться в храме, над ней будут произноситься молитвы. Некоторые горячие головы уже начинают демонтировать памятники, подвергать ревизии саму историю Великой Отечественной войны. Наш с вами долг и дальше нести эту историческую память», — сказал, обращаясь к присутствующим, мэр.

 

Благодарность инициаторам акции выразила председатель городского Совета ветеранов Мария Гладун. Она поздравила всех с наступающим праздником — Днем Победы. Сейчас в Бресте проживают 165 ветеранов войны, и многие из них еще в строю.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к Вечному огню мемориала, минутой молчания почтили память защитников легендарной цитадели. Воины-десантники и представители БРСМ доставили капсулы с землей с памятных мест в Гарнизонный храм. Ожидается, что до 9 мая капсулы передадут для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

По информации БелТА
Фото Вадима Якубёнка

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