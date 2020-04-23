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Онлайн-марафон "Чытаем класіку разам" за две недели собрал у экранов несколько тысяч зрителей

23.04.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Стоп! Снято!" - онлайн-марафону "Чытаем класіку разам". На протяжении двух недель медийные персоны читали роман Короткевича вместе с виртуальной аудиторией. Сегодня в 16 часов на официальном youtube-канале Музея истории белорусской литературы последнюю главу услышим в исполнении актеров Купаловского театра. Финал романа зазвучит голосами Ольги Нефедовой, Ивана Труса и Евгении Кульбачной. За две недели проект собрал у экранов несколько тысяч зрителей. Только в социальных сетях Короткевича слушали белорусы, которые живут в Италии, Испании, Польше, Чехии, Германии и Франции.

Павел Китель, режиссер Белтелерадиокомпании: "У нас две локации. Здесь происходит так называемая магия кино. Так как эфир прямой, за время, пока читает человек в одной локации, мы меняем человека в другой локации, и таким, скажем так, нехитрым способом набираем три часа, в районе трех часов прямого эфира".

К 75-летию Великой Победы стартует проект "Пачытаем, паглядзім, падумаем"

В мае к 75-летию Великой Победы Музей истории белорусской литературы запустит проект, посвященный Василю Быкову. Рабочее название "Пачытаем, паглядзім, падумаем". Помимо чтений увидим кино из фондов "Беларусьфильма".

 
 
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"Стоп! Снято!" - онлайн-марафону "Чытаем класіку разам". На протяжении двух недель медийные персоны читали роман Короткевича вместе с виртуальной аудиторией. Сегодня...
 
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