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Онлайн-марафон "Чытаем класіку разам" за две недели собрал у экранов несколько тысяч зрителей
23.04.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Стоп! Снято!" -
Павел Китель, режиссер Белтелерадиокомпании: "У нас две локации. Здесь происходит так называемая магия кино. Так как эфир прямой, за время, пока читает человек в одной локации, мы меняем человека в другой локации, и таким, скажем так, нехитрым способом набираем три часа, в районе трех часов прямого эфира".
К 75-летию Великой Победы стартует проект "Пачытаем, паглядзім, падумаем"В мае к 75-летию Великой Победы Музей истории белорусской литературы запустит проект, посвященный Василю Быкову. Рабочее название "Пачытаем, паглядзім, падумаем". Помимо чтений увидим кино из фондов "Беларусьфильма".
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"Стоп! Снято!" - онлайн-марафону "Чытаем класіку разам". На протяжении двух недель медийные персоны читали роман Короткевича вместе с виртуальной аудиторией. Сегодня...
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