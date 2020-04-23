Успешно выступил на международном конкурсе

Источник материала: Единство

В связи с запретом массовых мероприятий и социальной ответственностью, оргкомитет конкурса принял решение провести в этом году конкурс в дистанционной форме.

Участникам было предложено предоставить жюри видеозапись своего выступления. Борисовская ДМШИ не осталась в стороне от важного мероприятия. Ученик 4 класса Иван Посеницкий исполнил на ксилофоне цикл «Анданте и скерцо» белорусского композитора Льва Абелиовича. Успешно справиться со сложной в техническом отношении программой помогли Ване любовь к музыке, трудолюбие, артистизм, и, конечно, профессиональное мастерство его педагога Сергея Васильевича Ивановича, а также концертмейстера Елены Владимировны Муштенко.

Жюри конкурса высоко оценило выступление юного ударника. В номинации «инструментальное исполнительство» он занял почётное первое место. Иван награждён дипломом I степени и ценным подарком. Благодарственные письма за подготовку лауреата получили учитель С.В.Иванович и концертмейстер Е.В.Муштенко.