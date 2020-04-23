МИУ опять не прошел аккредитацию. Что будет со студентами дальше, ни вуз, ни Минобр пока не говорят

Источник материала: Tut.by

В марте 2020-го Минский инновационный университет (МИУ) повторно попытался пройти государственную аккредитацию. Но и в этот раз он не получил ее по некоторым специальностям, одна из которых — «Правоведение». Студенты, которые связались с TUT.BY, рассказывают: сейчас их просят писать заявления на зачисление «по устным договоренностям» в БИП — Институт правоведения, хотя до этого Минобр обещал перевести их в государственные вузы. Ректор МИУ эту информацию не подтверждает, но убеждает, что «ни один студент университета не пострадает». Правда, что именно для этого будут делать, в вузе не сообщают.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В чем вообще дело

Каждые пять лет все учебные заведения страны должны проходить аккредитацию. Ее проводит Департамент контроля качества образования, который входит в структуру Министерства образования.

В ноябре 2019 года Минский инновационный университет получил отказ в аккредитации пяти специальностей. Это «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». На них училось большинство студентов вуза — более 1500 человек, которые могли остаться без дипломов государственного образца.

Министр образования Игорь Карпенко тогда заверил студентов, что волноваться им не о чем, так как в соответствии с законодательством по решению Министерства образования студенты смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям.

Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».



11 ноября 2019-го студенты МИУ вышли на забастовку. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что происходит сейчас и чем говорят студенты

Поскольку у вуза есть бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности, после ноябрьских событий студенты продолжили учиться. Правда, неразрешенная ситуация с аккредитацией грозила тем, что выпускники не получат дипломы государственного образца. Поэтому вуз еще раз попытался ее получить, чтобы полноценно работать в дальнейшем.

Повторная государственная аккредитация в МИУ проходила с 13 по 18 марта 2020 года.

По результатам комплексных контрольных работ половина студентов «заочки», которые учатся на специальности «Правоведение», получила неудовлетворительные отметки по двум и более учебным дисциплинам. Нормами допускается, что такие оценки могут получить не более 15% студентов, сказано в ответе Министерства образования за подписью первого заместителя министра Ирины Старовойтовой.

Как итог — в аккредитации по некоторым специальностям первой ступени образовании МИУ было отказано.



Скриншот ответа, который студенты МИУ получили из Минобразования

— В ноябре обучение продолжилось, — рассказывает одна из студенток, которая изучает «Правоведение» заочно. — Мы ходили на лекции, сдавали зачеты и экзамены. Но недавно нашему старосте позвонил декан и сообщил, что теперь мы должны написать два заявления. Первое — на отчисление из МИУ, второе — на зачисление в другой частный вуз — БИП — Институт правоведения. Якобы есть устная договоренность, что нас туда переведут. То есть по факту я должна отчислиться из университета, чтобы меня взяли в БИП. Но нет никакой гарантии, что это произойдет. По процедуре, ректор нашего вуза должен издать приказ, что такое-то количество студентов он хочет перевести в такой-то вуз. А другой ректор письменно подтверждает, что он готов принять их. Тогда никаких вопросов ни у кого не возникает.

В этой ситуации, рассказывает студентка, ее смущает два момента. Первый — то, что у Института правоведения тоже заканчивается аккредитация в декабре 2020 года.

— Не получится ли, что нас просто будут перекидывать с места на место?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Второй момент — непонятно, кто теперь будет заниматься переводом студентов.

В ответе, который один из студентов МИУ получил 2 декабря 2019 года за подписью Сергея Касперовича, начальника главного управления профессионального образования Минобразования, сказано: если университет прекратит подготовку студентов по неаккредитованным специальностям, то «Министерством образования будет осуществляется согласование перевода для продолжения обучения в другое учреждение высшего образования». Естественно, при согласии самих студентов.

В ответе от 20 апреля первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова указывает, что «в случае прекращения подготовки в МИУ по неаккредитованным специальностям при наличии согласия студентов возможно продолжение обучения в другом учреждении высшего образования». Однако теперь этим должен озаботиться учредитель вуза, в данном случае — ректор МИУ Николай Суша.

— То есть в первый раз нам отвечали, что Министерство образование предоставит места в других вузах. А второй раз стали ссылаться на то, что теперь сам университет должен этим заниматься.

Что говорит вуз и Министерство образования

Ректор Минского инновационного университета Николай Суша в разговоре с TUT.BY был немногословен. Он сообщил, что некоторые специальности действительно не подтвердились в результате повторной аккредитации. Что это за специальности, Николай Суша назвать отказался.



Ректор частного Минского инновационного университета Николай Суша. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— МИУ имеет бессрочную лицензию и подтвержденный статус университета. Подтверждены некоторые специальности первой ступени образования и все специальности второй степени образования.

Информацию о переводе студентов в БИП — Институт правоведения Николай Суша называет неверной.

— Мы действуем согласно законодательству. Ни один студент Минского инновационного университета не пострадает, — заверил ректор МИУ.

В Министерстве образования TUT.BY подтвердили, что Минский инновационный университет не прошел аккредитацию по нескольким специальностям, однако комментарий дать не смогли, пообещав сделать это позже, «когда ситуация прояснится».

TUT.BY будет следить за развитием событий.