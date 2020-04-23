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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице инициативные представители бизнеса продолжают помогать медикам Сегодня фуд-компании (арендаторы одного из торговых центров) собрали горячие обеды и кофе для сотрудников 3-й подстанции скорой медпомощи. В смену здесь работают...

Сегодня фуд-компании (арендаторы одного из торговых центров) собрали горячие обеды и кофе для сотрудников 3-й подстанции скорой медпомощи. В смену здесь работают полсотни специалистов, для которых такое внимание со стороны минчан - важная поддержка.Вторую неделю подряд 3-я городская подстанция скорой медпомощи является "подшефной" торгово-развлекательного центра. Кроме продуктов, магазины передают средства личной гигиены, защитные маски и сувениры в знак благодарности и уважения.