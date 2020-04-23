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В столице инициативные представители бизнеса продолжают помогать медикам
23.04.2020 16:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня фуд-компании (арендаторы одного из торговых центров) собрали горячие обеды и кофе для сотрудников 3-й подстанции скорой медпомощи. В смену здесь работают полсотни специалистов, для которых такое внимание со стороны минчан - важная поддержка.
Кристина Стасюк, начальник отдела столичного торгово-развлекательного центра: "В столь сложное время торгово-развлекательный центр объединился с арендаторами и ежедневно поставляет обеды и подарки от арендаторов для поддержки и создания такой более приятной атмосферы нашим врачам в сегодняшний день".
Вторую неделю подряд 3-я городская подстанция скорой медпомощи является "подшефной" торгово-развлекательного центра. Кроме продуктов, магазины передают средства личной гигиены, защитные маски и сувениры в знак благодарности и уважения.
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Сегодня фуд-компании (арендаторы одного из торговых центров) собрали горячие обеды и кофе для сотрудников 3-й подстанции скорой медпомощи. В смену здесь работают...
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