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В столице инициативные представители бизнеса продолжают помогать медикам

23.04.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня   фуд-компании (арендаторы одного из торговых центров) собрали горячие обеды и кофе для сотрудников 3-й подстанции скорой медпомощи. В смену здесь работают полсотни специалистов, для которых такое внимание со стороны минчан - важная поддержка.

Кристина Стасюк, начальник отдела столичного торгово-развлекательного центра:  "В столь сложное время торгово-развлекательный центр объединился с арендаторами и ежедневно поставляет обеды и подарки от арендаторов для поддержки и создания такой более приятной атмосферы нашим врачам в сегодняшний день".

Вторую неделю подряд 3-я городская подстанция скорой медпомощи  является "подшефной" торгово-развлекательного центра. Кроме продуктов, магазины передают средства личной гигиены, защитные маски и сувениры в знак благодарности и уважения.

 
 
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Сегодня   фуд-компании (арендаторы одного из торговых центров) собрали горячие обеды и кофе для сотрудников 3-й подстанции скорой медпомощи. В смену здесь работают...
 
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