Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Набережная Свислочи приобретает новый вид Новый вид приобретет набережная Свислочи возле улицы Коммунистической. Там начался масштабный ремонт. Заменят все инженерные сети, подпорные конструкции и...

Новый вид приобретет набережная Свислочи возле улицы Коммунистической. Там начался масштабный ремонт. Заменят все инженерные сети, подпорные конструкции и заборы. Устроят и дополнительные места отдыха. При этом максимально сохранят исторический образ набережной. Кстати, рядом появится и полностью новый декоративный объект. Фонтан, который разместили на водной поверхности, заработает в конце апреля.