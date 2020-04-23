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Набережная Свислочи приобретает новый вид
23.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый вид приобретет набережная Свислочи возле улицы Коммунистической. Там начался масштабный ремонт. Заменят все инженерные сети, подпорные конструкции и заборы. Устроят и дополнительные места отдыха. При этом максимально сохранят исторический образ набережной. Кстати, рядом появится и полностью новый декоративный объект. Фонтан, который разместили на водной поверхности, заработает в конце апреля.
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Новый вид приобретет набережная Свислочи возле улицы Коммунистической. Там начался масштабный ремонт. Заменят все инженерные сети, подпорные конструкции и...
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