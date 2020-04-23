Дубровенские спасатели десять часов боролись с огнем

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Несмотря на многочисленные предупреждения от работников МЧС, люди продолжают игнорировать соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, продолжая разводить костры, на своих приусадебных участках оставляя их без присмотра, выжигать сухую растительность, тем самым становясь виновниками возникновения пожаров. От таких способов наведения порядков, а также от человеческой беспечности с огнем часто страдают и невиновные граждане. Спасатели постоянно сталкиваются со случаями, когда во время сжигания хозяевами мусора, разведения костров во время отдыха на природе огонь перекидывался на постройки и уничтожал их.



















Так одним из жарких дней пожароопасной весны был у работников МЧС 9 апреля в аг. Осинторф, где из-за загорания сухой травы и кустарника была повреждена 1хозяйственная постройка, а также уничтожено 6 ветхих строений.

Ещё одна масштабная схватка спасателей с огнём была 22 апреля в 16.45 на центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в аг. Сипищево Дубровенского района.

К прибытию первого подразделения Дубровенского РОЧС наблюдалось открытое горение двух сараев и кровли 2-х квартирного дома, на ликвидацию которых было задействовано 5 боевых машин и 15 человек личного состава. Для локализации пожара спасателям потребовалось 10 часов непрерывной борьбы. К счастью никто не пострадал.

По данному пожару проводится проверка. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители Дубровенского района будьте бдительны при разведении костров, сжигания мусора, эксплуатируйте только исправное электрооборудование, а также не нарушайте правила эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Александр БЕЛКИН,Дубровенский РОЧС

Фото с пожара в аг.Сипищево