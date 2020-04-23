Могилевчанка выманила у мужчины 5,5 тысячи рублей на аборт, хотя ребенка не ждала. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

Жительница Могилева выманил более 5,5 тысяч рублей у своего партнера. Женщина заявила, что ждет от него ребенка, а деньги ей нужны на прерывание беременности. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Информационное агентство "Минск-новости" приводит подробности истории.





В июне прошлого года 25-летняя жительница Могилева сообщила своему 26-летнему возлюбленному о беременности. При этом девушка была замужем и уже имела ребенка от супруга. Молодому человеку она заявила, что ей нужны деньги на аборт. Он согласился и передал ей нужную сумму. Через какое-то время девушке вновь понадобились деньги: теперь она утверждала, что у нее нашли серьезное заболевание и до прерывания беременности ей нужно пройти лечение, которое проводят только в одном из РНПЦ Минска и исключительно платно. Молодой человек вновь передал ей нужную сумму. Деньги ему пришлось взять в долг у знакомых, которым он рассказывал о своей сложной ситуации.

С похожими просьбами девушка обращалась к мужчине неоднократно, всегда находя новые предлоги. За несколько месяцев она сумела выманить у него более 5,5 тысяч рублей.

Знакомые мужчины утверждали, что лечение не может стоить так дорого, а многочисленные обращения девушки за деньгами только укрепляли его подозрения. Он попросил ее прислать фотографии палаты и интерьеров, где она проходит лечение - как оказалось впоследствии, присланные снимки не имели никакого отношения к медицинским учреждениям.

Чтобы получить очередную сумму, женщина прислала снимок УЗИ, на котором был виден будущий ребенок, и стала угрожать, что сохранит его, а когда он вырастет, то поведает ему о некрасивом поведении отца. Мужчина уже собирался перевести деньги, но перед этим показал снимок своему другу, который нашел полностью идентичный ему в интернете. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

Как оказалось, на момент получения денег женщина не была беременна, а полученные средства тратила на личные нужды. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».