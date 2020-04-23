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В Минске стартовал виртуальный фестиваль "Текстильный букет"
23.04.2020 18:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПолучить красивый букет можно теперь виртуально. В Минске стартовал фестиваль "Текстильный букет". Лариса Гулякевич посетила Национальный центр современных искусств и узнала, в чем разница между он и оффлайн-выставками.
Здесь расцвел не только "Текстильный букет", но и многочисленные произведения искусства в разных техниках, стилях и декоративных направлениях. Мастера текстиля, как знаменитые профессионалы, так и те, кто только начинают осваивать секреты валяния хлопка, лоскутного шитья и разных ткацких плетений - готовились целый год ко второму открытому фестивалю "Текстильный букет".
Кристина представляет новую экспериментальную технику - текстильные скульптуры.
Изначально фестиваль "Текстильный букет" задумывался как крупный международный выставочный проект декоративного творчества. Свои стильные текстильные произведения должны были привезти в Минск около 60 мастеров из шести стран мира. Однако приехать успели только работы из Казахстана, России и Беларуси. Остальные участники в короткое время подготовили свои онлайн-проекты с видеопрезентациями, а также авторские мастер-классы.
Виртуальный фестиваль "Текстильный букет" будет проходить в интернет-формате до 26 апреля, а в стенах Национального центра современных искусств на проспекте Независимости - до конца мая.
География участников в этом году представляет такие страны как Турция, Латвия, Украина, Казахстан, Россия и Беларусь.
Думаю, что мне больше повезло, чем тем, кто посетит виртуальный фестиваль "Текстильный букет". Если не "прикоснуться к прекрасному", то хотя бы ощутить волшебную атмосферу и энергию этих произведений искусства.
Так белорусский "Текстильный букет" "перерос" или перепрофилировался в более масштабный интернет-проект, с которым теперь сможет ознакомиться весь мир.
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Получить красивый букет можно теперь виртуально. В Минске стартовал фестиваль "Текстильный букет". Лариса Гулякевич посетила Национальный центр современных...
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