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В Минске стартовал виртуальный фестиваль "Текстильный букет"

23.04.2020 18:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Получить красивый  букет можно теперь  виртуально. В Минске стартовал фестиваль  "Текстильный букет". Лариса Гулякевич посетила Национальный центр современных искусств и узнала, в чем разница между он и оффлайн-выставками.

Здесь расцвел не только "Текстильный букет", но и многочисленные произведения искусства в разных техниках, стилях и декоративных направлениях. Мастера текстиля, как знаменитые профессионалы, так и те, кто только начинают осваивать секреты валяния хлопка, лоскутного шитья и разных ткацких плетений - готовились целый год ко второму открытому фестивалю "Текстильный букет". 

Кристина представляет новую экспериментальную технику - текстильные скульптуры.

Изначально фестиваль "Текстильный букет" задумывался как крупный международный выставочный проект декоративного творчества. Свои стильные текстильные произведения должны были привезти в Минск около 60 мастеров из  шести стран мира. Однако приехать успели только работы из Казахстана, России и Беларуси. Остальные участники в короткое время подготовили свои онлайн-проекты с видеопрезентациями, а также авторские мастер-классы. 

Виртуальный фестиваль "Текстильный букет" будет проходить в интернет-формате до 26 апреля, а в стенах Национального центра современных искусств на проспекте Независимости - до  конца мая.

География участников в этом году представляет такие страны как Турция, Латвия, Украина, Казахстан, Россия и Беларусь. 

Думаю, что мне больше повезло, чем тем, кто посетит виртуальный фестиваль "Текстильный букет". Если  не "прикоснуться к прекрасному", то хотя бы ощутить волшебную атмосферу и энергию этих произведений искусства.

Так белорусский "Текстильный букет" "перерос" или перепрофилировался в более масштабный интернет-проект, с которым теперь сможет ознакомиться весь мир.

 
Теги: Минск
 
 
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Получить красивый  букет можно теперь  виртуально. В Минске стартовал фестиваль  "Текстильный букет". Лариса Гулякевич посетила Национальный центр современных...
 
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