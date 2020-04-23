Продолжаются обсуждения по усовершенствованию правил ведения охотхозяйства и охоты

Источник материала: Единство

Министерство лесного хозяйства напоминает заинтересованным о проведении общественных обсуждений проекта Указа Президента по внесению изменений и дополнений в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Всего за 10 дней в адрес Министерства лесного хозяйства поступило более сотни звонков и писем от охотников и пользователей охотугодий с предложениями по усовершенствованию Правил.

Подобный резонанс свидетельствует об актуальности проводимой работы. Каждое обращение подробно изучается специалистами министерства. Так, к примеру, в проект Указа уже внесено одно из предложений со стороны общественности: разрешить охоту не с 18 лет, а с 16 лет. При этом наблюдать за охотой и участвовать в качестве загонщика предлагается разрешить с 14 лет. По мнению заинтересованной общественности, это позволит популяризировать данный вид деятельности, в целом, будет способствовать развитию охотничьего хозяйства.

Обсуждения проекта Указа продолжаются. Министерство лесного хозяйства по-прежнему ждет мнения всех заинтересованных. С учетом большого количества поступающих предложений, ведомством была создана отдельная электронная почта для желающих высказать свое мнение. Предложению по усовершенствованию Правил теперь необходимо направлять на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Также обращаем внимание граждан, что мнения, не поступившие непосредственно в Министерство лесного хозяйства, а высказанные исключительно в социальных сетях и на различных форумах, не поступают специалистам ведомства, в результате чего не могут быть приняты во внимание.

Напомним, действующую редакцию Правил предлагается разделить на два документа: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства. Это позволит облегчить простым гражданам процесс изучения требований законодательства, не вникая при этом в нюансы, касающиеся работы юридических лиц.

Кроме того, в новых Правилах были детализировали многие определения, к примеру, «охота из засады» или «с подхода». Также введены новые понятия: «охота на норах», «охотничий день», «участник охоты».

Помимо этого, как уже сообщалось ранее, в проекте Указа предусмотрено введение на пять лет моратория на изъятие глухаря в Брестской и Гродненской областях для юридических лиц. Последние, в свою очередь, не смогут продавать путевки гражданам.

В проекте Указа предусмотрен и ряд иных новшеств. Обновленный вариант документа размещен на сайте Министерства – www.mlh.by – в разделе «Общественные обсуждения».