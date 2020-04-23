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На Гомельщине суды уже штрафуют нарушителей самоизоляции. Сколько платят те, кого не застали дома

23.04.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Гомельщине суды выносят штрафы первым выявленным милицией нарушителям самоизоляции, рассказали в УВД.


Так, Рогачевский районный суд вынес решение в отношении 30-летнего местного жителя, который недавно вернулся из России и был официально предупрежден о необходимости самоизоляции. Но, пробыв дома пять дней, он уехал в Бобруйск. Мужчине дали штраф в 30 базовых величин (810 рублей).

Такой же штраф теперь должен заплатить и нарушивший режим самоизоляции житель Жлобина. При проверке по месту жительства мужчины дома не оказалось. Милиционеры нашли его в одной из деревень района.

Напомним, что в соответствии с постановлением Совмина «О введении ограничительного мероприятия» граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны: не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением следующих случаев крайней необходимости: посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров; вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов; при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами.

За нарушение требований о самоизоляции предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

 
 
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На Гомельщине суды выносят штрафы первым выявленным милицией нарушителям самоизоляции.
 
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