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На Гомельщине суды уже штрафуют нарушителей самоизоляции. Сколько платят те, кого не застали дома
23.04.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине суды выносят штрафы первым выявленным милицией нарушителям самоизоляции,
Так, Рогачевский районный суд вынес решение в отношении 30-летнего местного жителя, который недавно вернулся из России и был официально предупрежден о необходимости самоизоляции. Но, пробыв дома пять дней, он уехал в Бобруйск. Мужчине дали штраф в 30 базовых величин (810 рублей).
Такой же штраф теперь должен заплатить и нарушивший режим самоизоляции житель Жлобина. При проверке по месту жительства мужчины дома не оказалось. Милиционеры нашли его в одной из деревень района.
За нарушение требований о самоизоляции предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.
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На Гомельщине суды выносят штрафы первым выявленным милицией нарушителям самоизоляции.
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