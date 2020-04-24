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Медработников Витебской областной больницы поддержат сегодня на музыкальном онлайн-марафоне

24.04.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продюсерский центр "СПАМАШ" в полдень даст старт второму многочасовому  YouTube-концерту и откроет сбор денег для покупки средств защиты. В студии звукозаписи споют  три  десятка белорусских артистов, вокальную эстафету начнет Александр Солодуха. Формат проекта обновили: кроме выступлений слова поддержки  прозвучат от артистов, которые ежегодно участвуют в "Славянском базаре в Витебске". Так, виртуальный привет в прямом эфире передадут Роза Рымбаева, Олег Газманов, Томас Невергрин, Денис Майданов. Между песнями ведущие пообщаются с руководством Витебской области и представителями больницы.

Первый вокальный марафон поставил рекорд в концертном тайминге. В поддержку медиков пели на протяжении  десяти часов, на благотворительный счет 3-й столичной клинической больницы пришло более 24 тысяч белорусских рублей. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Продюсерский центр "СПАМАШ" в полдень даст старт второму многочасовому  YouTube-концерту и откроет сбор денег для покупки средств защиты. В студии звукозаписи споют ...
 
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