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Медработников Витебской областной больницы поддержат сегодня на музыкальном онлайн-марафоне
24.04.2020 08:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродюсерский центр "СПАМАШ" в полдень даст старт второму многочасовому YouTube-концерту и откроет сбор денег для покупки средств защиты. В студии звукозаписи споют три десятка белорусских артистов, вокальную эстафету начнет Александр Солодуха. Формат проекта обновили: кроме выступлений слова поддержки прозвучат от артистов, которые ежегодно участвуют в "Славянском базаре в Витебске". Так, виртуальный привет в прямом эфире передадут Роза Рымбаева, Олег Газманов, Томас Невергрин, Денис Майданов. Между песнями ведущие пообщаются с руководством Витебской области и представителями больницы.
Первый вокальный марафон поставил рекорд в концертном тайминге. В поддержку медиков пели на протяжении десяти часов, на благотворительный счет 3-й столичной клинической больницы пришло более 24 тысяч белорусских рублей.
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Продюсерский центр "СПАМАШ" в полдень даст старт второму многочасовому YouTube-концерту и откроет сбор денег для покупки средств защиты. В студии звукозаписи споют ...
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