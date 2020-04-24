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В 77 районах Беларуси запрещено посещение лесов - штраф до 25 базовых
24.04.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Запреты на посещение лесов действуют на территории 77 районов Беларуси. Об этом на своем официальном сайте
В связи с высокой пожароопасностью полностью запрещено посещение лесов в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.
В Минской области запрет введен в 14 районах (за исключением Копыльского, Слуцкого, Любанского, Березинского, Крупского, Логойского, Вилейского, Мядельского).
В Могилевской области запрещено посещать леса в 9 районах: Могилевском, Осиповичском, Горецком, Мстиславском, Славгородском, Чериковском, Краснопольском, Костюковичском, Хотимском.
В Витебской области удалось избежать серьезных возгораний и пока сохраняется благоприятная ситуация, поэтому запрет там не вводился.
За нарушение запрета на посещение лесов грозит штраф до 25 базовых величин (675 рублей).
Напомним, в начале апреля пожароопасная обстановка
Как сообщил Белгиромет, погода на всей территории Беларуси в длинные выходные
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В Гомельской, Гродненской и Брестской областях из-за неблагоприятной пожароопасной обстановки полностью запретили посещать леса. Также запреты действуют во...
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