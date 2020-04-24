В 77 районах Беларуси запрещено посещение лесов - штраф до 25 базовых

Источник материала: Tut.by

Запреты на посещение лесов действуют на территории 77 районов Беларуси. Об этом на своем официальном сайте сообщает Министерство лесного хозяйства.



Фото: пресс-служба Минлесхоза Беларуси

В связи с высокой пожароопасностью полностью запрещено посещение лесов в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.

В Минской области запрет введен в 14 районах (за исключением Копыльского, Слуцкого, Любанского, Березинского, Крупского, Логойского, Вилейского, Мядельского).

В Могилевской области запрещено посещать леса в 9 районах: Могилевском, Осиповичском, Горецком, Мстиславском, Славгородском, Чериковском, Краснопольском, Костюковичском, Хотимском.

В Витебской области удалось избежать серьезных возгораний и пока сохраняется благоприятная ситуация, поэтому запрет там не вводился.

За нарушение запрета на посещение лесов грозит штраф до 25 базовых величин (675 рублей).

Напомним, в начале апреля пожароопасная обстановка ухудшилась в двух районах Брестской и Гомельской области. За несколько недель огонь распространился на весь юг и юго-запад страны, что связывают с отсутствием существенных осадков .

Как сообщил Белгиромет, погода на всей территории Беларуси в длинные выходные будет пасмурной и дождливой , что может помочь остановить распространение огня.