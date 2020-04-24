Природный пожар в деревне Дрогичинского района сжег 7 жилых домов и повредил еще 25 строений

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Дрогичинском районе, сообщил СК .



Фото предоставлено TUT.BY Александром Мартысевичем

О том, что природный пожар добрался до деревни Старомлыны, стало известно днем 23 апреля.

— Здесь просто ад сейчас, — сообщал вчера вечером TUT.BY с места происшествия читатель Александр. — Прям сейчас все догорает. Я хожу по Старомлынам. Тут полдеревни сгорело полностью. На другой стороне пару домов и хозпостроек спасли. То есть сгорело примерно две трети строений. Многие дома тут действительно были нежилые, использовались как дачи.

Позже стало понятно, что еще 21 апреля были небольшие очаговые возгорания на территории Березовского района. С порывами ветра 23 апреля огонь по болоту дошел до Старомлынов.

Пожар уничтожил 7 жилых домов, повредил 1 дом и 24 надворных строения. Люди не пострадали.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.

По данным МЧС , на 6.00 24 апреля в том же районе ликвидирован лесной пожар на площади 43 га. Возгорание травы и кустарника локализовано.

Общая площадь, пройденная фронтом пожаров, составляет 500 га.

Для мониторинга и оценки обстановки организовано патрулирование вертолетом Ми-2.