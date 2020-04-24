А вы дома? Как проверяют жителей района, вынужденных соблюдать самоизоляцию

Источник материала: Газета Авангард





Как проверяют жителей района, вынужденных соблюдать самоизоляцию.

Ежедневно сотрудники отдела внутренних дел совместно с представителями эпиднадзора и поликлиники контролируют, как граждане соблюдают режим самоизоляции. Кому-то, как рассказал милиционер-водитель ОТРЗ Иван Чечко, достаточно позвонить на домашний телефон, но есть и те, кого нужно не раз за день проверить на дому. К счастью, их не много.

— Выходить из квартиры можно, но только в случае крайней необходимости. Если человек без уважительной причины находится вне квартиры, мы устанавливаем место его нахождения и возвращаем обратно. В Буда-Кошелеве уже составлен первый административный протокол о нарушении правил самоизоляции. Материал направлен в суд. Нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин, административный арест или уголовная ответственность. Но, как вы понимаете, наша цель вовсе не протокол. Главная задача на данный момент – не допустить распространения вируса, обезопасить и сохранить здоровье как можно большего количества людей.

Работники санэпидемстанции или центральной районной больницы проверяют на дому граждан, прибывших в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, а также тех, у которых диагностирован COVID-19, контакты первого и второго уровней. Мы, сотрудники органов внутренних дел, обязательно их сопровождаем.

Как пояснила помощник врача-инфекциониста Анна Дыдалева, граждане подписывают документ, в котором обязуются не покидать дом без веской причины. Максимальный срок – 14 дней. За несоблюдение правил предусмотрен штраф до 50 базовых величин или административный арест, либо уголовная ответственности. Кстати, все требования регулируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года №208 «О введении ограничительного мероприятия». Документ официально опубликован 9 марта на Национальном правовом интернет-портале. В нем четко прописано, кто и сколько должен находиться в самоизоляции, а также что грозит гражданину, который не соблюдает их.

Заболевшим и контактам первого уровня на время пребывания в самоизоляции выдадут больничный. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия, предусмотренного законодательством.

Напоминаем, в самоизоляции нужно находиться гражданам Беларуси и иностранцам, у которых диагностирован COVID-19, а также контактам первого и второго уровней.

Контакты первого уровня находятся на самоизоляции 14 дней с даты последнего контакта с заболевшим; контакты второго уровня — на время наличия симптомов (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры).

Лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 — в течение 14 календарных дней со дня прибытия должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через границу Беларуси. Это обязательство за прибывшими было установлено ранее постановлением Совета Министров от 25 марта. Перечень стран можно найти на сайте Минздрава.

Правила поведения в самоизоляции

Не покидать места проживания, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Покинуть дом можно только в случае крайней необходимости — сходить в ближайший продовольственный магазин или аптеку, вынести мусор. При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску и не контактировать с другими людьми.

Обязательно сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе.

Не пользоваться услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности.

Если состояние ухудшится (температура поднимется до 37 градусов и выше, появится кашель, одышка) нужно обратиться в скорую по телефону 103 или отправив SMS, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.